В НАТО готовы рассмотреть заявку Финляндии на вступление в альянс

НАТО готова потенциально рассмотреть заявку Финляндии на вступление в альянс, если такое обращение поступит, но это целиком решение властей этой страны, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

"Это самой Финляндии решать, вступать ей в НАТО или нет. Если Финляндия решит обратиться, мы, конечно, рассмотрим это обращение", - сказал Столтенберг, выступая в четверг в Университетском колледже Лейдена в Гааге. Его выступление транслировала пресс-служба НАТО.

Столтенберг отметил, что финны сами должны решить, заинтересованы ли они во вступлении в альянс. По его словам, любая суверенная нация самостоятельно принимает решение, какой путь выбрать, и большие страны, такие как Россия, не должны решать, вступать маленьким странам в НАТО или нет.

"Идея неких сфер влияния вокруг больших стран … нарушает фундаментальные принципы суверенитета и независимости", - пояснил генсек НАТО.

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