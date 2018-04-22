В Ереване за день задержали 277 демонстрантов

Сотрудники правоохранительных органов задержали в воскресенье в Ереване 277 демонстрантов, протестующих против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна, сообщил РИА Новости начальник отдела по связям со СМИ полиции Армении Эдгар Джаноян.

"На данный момент в полицейские отделения доставлены 277 демонстрантов", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о 232 задежанных в воскресенье.

В воскресенье очередное шествие оппозиции, протестующей против избрания премьером Саргсяна, было остановлено в ереванском районе Эребуни. Полиция применила спецсредства. Перед этим состоялись переговоры между лидером оппозиции Николом Пашиняном и Саргсяном, которые продлились три минуты и закончились безрезультатно.

Акции против избрания возглавляющего страну с 2008 года Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля.

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