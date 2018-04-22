В Ереване за день задержали 277 демонстрантов

22 апреля 2018 21:27 (UTC+04:00)

Сотрудники правоохранительных органов задержали в воскресенье в Ереване 277 демонстрантов, протестующих против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна, сообщил РИА Новости начальник отдела по связям со СМИ полиции Армении Эдгар Джаноян.

"На данный момент в полицейские отделения доставлены 277 демонстрантов", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о 232 задежанных в воскресенье.

В воскресенье очередное шествие оппозиции, протестующей против избрания премьером Саргсяна, было остановлено в ереванском районе Эребуни. Полиция применила спецсредства. Перед этим состоялись переговоры между лидером оппозиции Николом Пашиняном и Саргсяном, которые продлились три минуты и закончились безрезультатно.

Акции против избрания возглавляющего страну с 2008 года Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Посольство США в Армении призвало власти страны соблюдать свободу мирных собраний
США 22:27
Оппозиционеры в Армении намерены продолжить акции протеста
Другие страны 21:18
Армянские артисты отказываются от присужденных правительством почетных званий
Армения 18:26
В Ереване задержали 228 демонстрантов
Армения 16:55
В Ереване госпитализировали семь человек после столкновений с полицией
Армения 16:32
В Ереване при разгоне демонстрации пострадали несколько человек (ОБНОВЛЕНО-2)
Армения 12:25
Криминальный режим Армении распространяет лживую информацию - минобороны Азербайджана
Политика 11:24
Лидер армянской оппозиции предупредил о новых акциях протеста
Армения 11:07
Встреча Пашиняна и Саргсяна закончилась безрезультатно
Армения 10:31
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 97 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:26
Лидер оппозиционного движения Армении назвал время встречи с премьером
Армения 03:25
Лидер оппозиции Армении заявил, что протесты продолжатся в воскресенье
Армения 00:14
Лидер оппозиции Армении попросил уполномочить его на переговоры с властями
Армения 21 апреля 22:01
В Ереване заявили о предотвращении теракта
Армения 21 апреля 14:52
Число задержанных в Ереване демонстрантов достигло 62
Армения 21 апреля 14:19
Минобороны Армении потребовало от митингующих освободить подходы к зданию
Армения 21 апреля 13:17
Оппозиция возобновила акции протеста в Ереване
Армения 21 апреля 11:11
Демонстранты в Ереване преградили дорогу автомобилю главы Минобороны
Армения 20 апреля 20:06