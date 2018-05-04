Twitter посоветовал пользователям сменить пароли

4 мая 2018 04:18 (UTC+04:00)

Компания Twitter предложила своим пользователям сменить пароль для входа в систему из-за обнаруженной ошибки в системе хранения паролей, передает Интерфакс.

"Когда вы устанавливаете пароль для своего Twitter-аккаунта, мы используем технологию, которая маскирует его так, чтобы никто в компании не мог его увидеть. Недавно мы обнаружили ошибку, из-за которой пароли хранились незамаскированными во внутреннем журнале. Мы исправили ошибку, нет никаких признаков проникновения или неправомерного использования (паролей - ИФ) кем-либо", - говорится в сообщении компании.

"В качестве меры предосторожности подумайте об изменении пароля на всех сервисах, где вы использовали этот пароль", - отмечается в сообщении.

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Azernews Newspaper
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