Apple представит новую версию наушников AirPods

Американская корпорация Apple Inc готовит к запуску обновленную версию беспроводных наушников AirPods, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

По данным агентства, обновленные наушники AirPods будут оснащены технологией шумоподавления и станут водонепроницаемыми. Также разработчики собираются увеличить расстояние, на котором наушники смогут работать вдали от iPhone или планшета iPad.

Разработчики также рассматривают возможность оснащения новых наушников биометрическими датчиками для отслеживания сердечного ритма.

Наушники могут поступить в продажу в 2019 году. Предполагается, что их цена будет выше, чем у наушников предыдущего поколения.

Apple представила беспроводные наушники AirPods стоимостью 159 долларов в сентябре 2016 года во время презентации нового iPhone. Старт мировых продаж наушников начался в декабре того же года.

Наушники доступны в более чем 100 странах. Для их использования необходимо устройство Apple с операционной системой от уровня iOS 10, watchOS 3 или macOS Sierra.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.