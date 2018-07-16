Основатель Amazon стал богатейшим человеком в современной истории

16 июля 2018 23:51 (UTC+04:00)

Основатель Amazon Джефф Безос стал богатейшим человеком в современной истории, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

В понедельник состояние Безоса превысило отметку в 150 миллиардов долларов. В нынешнем году оно выросло на 52 миллиарда. У ближайшего преследователя — основателя Microsoft Билла Гейтса — почти на 55 миллиардов меньше, третье место занимает инвестор Уоррен Баффетт с 83 миллиардами.

Таким образом, глава Amazon стал богатейшим человеком в мире по крайней мере с 1982 года, когда был выпущен первый рейтинг Forbes. Предыдущий рекорд принадлежал Гейтсу, чье состояние в 1999 году некоторое время достигало отметки в 100 миллиардов, что с учетом инфляции эквивалентно 149 миллиардам долларов в 2018 году, уточняет Bloomberg.

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