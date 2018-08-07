В Тихом океане сформировался ураган "Джон"

7 августа 2018 03:50 (UTC+04:00)

Тропический шторм "Джон" в понедельник превратился в ураган первой категории в Тихом океане у берегов Мексики, сообщает национальная метеорологическая служба латиноамериканской страны, передает РИА Новости.

По данным ведомства, скорость ветра внутри урагана достигает 120 километров в час с порывами до 150 километров в час. "Джон" располагается сейчас примерно в 515 километрах от города Мансанильо.

Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 км/час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 км/час.

Если скорость ветра превысит 150 км/час, то категория урагана будет повышена до второй, при 180 — до третьей, при 210 — до четвертой. Пятая, самая "опасная" категория, присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 км/час.

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