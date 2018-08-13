Установлено место аварии вертолёта, и восстановлена связь с альпинистами. Сейчас устанавливается точное место происшествия. В ближайшее время из аэродрома Лахш на место происшествия вылетят вертолёты. Об этом НИАТ «Ховар» сообщила пресс-секретарь КЧС и ГО.

Напомним, 12 августа примерно в 16-30 по местному времени в восточной части Таджикистана совершил жёсткую посадку вертолёт МИ-8 с 13-ю альпинистами и тремя членами экипажа на борту.

Вертолёт совершил жёсткую посадку при возвращении на базу альпинистов в низовье ледника Фортамбек.

Для выяснения причин и всех обстоятельств происшествия из числа руководителей КЧС, МВД, ГКНБ, Министерства обороны, Министерства здравоохранения и социальной защиты населения и других ведомств страны создана правительственная комиссия. Принято решение о направлении к месту происшествия двух вертолётов со спасателями и медицинскими работниками.

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