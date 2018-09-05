Samsung в ноябре представит смартфон-раскладушку Galaxy X

5 сентября 2018 08:39 (UTC+04:00)

Компания Samsung в ноябре текущего года продемонстрирует новую модель раскладного смартфона Galaxy X. Об этом рассказал генеральный директор мобильногоподразделения корпорации Донг Джин Ко, сообщает РИА Новости со ссылкой на CNBC.

По его словам, презентация нового устройства должна состояться на конференции разработчиков Samsung в Сан-Франциско. На данный момент новый смартфон находится на финальной стадии разработки.

Донг Джин Ко также добавил, что новое устройство по большей части будет использоваться в сложенном состоянии, но если пользователь захочет посмотреть видео, то он может разложить смартфон. Другие детали нового гаджета представитель Samsung не раскрыл, но заверил, что его функционал будет полезен для пользователей.

Кроме того, по словам топ-менеджера, последние исследования рынка смартфонов показали, что люди стали все чаще интересоваться складными моделями смартфонов.

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