В Стамбуле отменены морские рейсы

БАКУ /Trend/ - По причине сильного ветра и высоких волн в акватории Стамбула отменены морские рейсы, сообщает во вторник Организация по управлению морским транспортом Турции.

В связи с этим в усиленном режиме функционирует тоннель "Мармарай".

Согласно прогнозам синоптиков, нестабильные погодные условия в данном районе будут наблюдаться на протяжении всего дня.

Отметим, что последний раз морские рейсы в Турции были отменены в июне текущего года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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