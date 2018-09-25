В Стамбуле отменены морские рейсы

25 сентября 2018 09:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По причине сильного ветра и высоких волн в акватории Стамбула отменены морские рейсы, сообщает во вторник Организация по управлению морским транспортом Турции.

В связи с этим в усиленном режиме функционирует тоннель "Мармарай".

Согласно прогнозам синоптиков, нестабильные погодные условия в данном районе будут наблюдаться на протяжении всего дня.

Отметим, что последний раз морские рейсы в Турции были отменены в июне текущего года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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