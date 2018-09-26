Афганистан, Иран, КНР поддержали создание единой с Россией базы террористов

26 сентября 2018 12:33 (UTC+04:00)

Афганистан, Индия, Иран и Китай поддержали создание единой с Россией базы террористических организаций, передает РИА Новости.

Как сообщил пресс-секретарь секретаря Совбеза РФ Евгений Аношин, речь об этом шла на проходящих в Тегеране многосторонних консультациях по урегулированию ситуации в Афганистане, в которых принимают участие делегации из России, Афганистана, Индии, Ирана и Китая.

"Участники встречи отметили позитивное значение базы данных террористических организаций, созданной ФСБ России. Они подчеркнули важность создания подобной базы для всех стран-участниц сегодняшней встречи", — отметил Аношин.

По словам представителя Совбеза, участники консультаций выразили близкие оценки деятельности международных террористических организаций на территории Афганистана.

"Они поддержали инициативу иранских коллег по формированию нового механизма на уровне секретарей Совбезов, обменялись мнениями по приоритетным задачам на афганском направлении", — добавил он.

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