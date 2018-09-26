Встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться в октябре

26 сентября 2018 16:36 (UTC+04:00)

Госсекретарь CША Майк Помпео заявил, что встреча американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться в октябре, но, вероятнее всего, пройдет позднее, сообщает РИА Новости.

"Не знаю, когда состоится саммит. Он может пройти в октябре, но, вероятнее всего, позже", — сказал Помпео в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос ведущей, пройдет ли саммит лидеров двух стран в октябре текущего года.

Госсекретарь CША отметил, что точное время и место встречи пока не определены. По его словам, американская сторона работает над тем, чтобы создать условия для проведения встречи.

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