Встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться в октябре

Госсекретарь CША Майк Помпео заявил, что встреча американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться в октябре, но, вероятнее всего, пройдет позднее, сообщает РИА Новости.

"Не знаю, когда состоится саммит. Он может пройти в октябре, но, вероятнее всего, позже", — сказал Помпео в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос ведущей, пройдет ли саммит лидеров двух стран в октябре текущего года.

Госсекретарь CША отметил, что точное время и место встречи пока не определены. По его словам, американская сторона работает над тем, чтобы создать условия для проведения встречи.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.