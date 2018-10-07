Президент Южной Кореи рассказал о перспективах саммита США и КНДР

7 октября 2018 17:44 (UTC+04:00)

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе состоявшейся в воскресенье встречи с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что визит последнего на север и будущий саммит США и Северной Кореи помогут достичь "необратимого прогресса" в денуклеаризации Корейского полуострова, передает РИА Новости.

"Я надеюсь, что нынешний визит в Северную Кореи госсекретаря Помпео и второй саммит США и Северной Кореи, который состоится в ближайшем будущем, помогут достичь решающего и необратимого прогресса в мирном процессе и процессе денуклеаризации Корейского полуострова", — заявил Мун, речь которого приводится в Facebook президентской администрации.

Южнокорейский президент добавил, что сегодня — "важный день" для США, Южной и Северной Кореи и поблагодарил Помпео за то, что тот сразу после встречи с Ким Чен Ыном приехал в Сеул.

Помпео же в ходе встречи с Муном, сообщил, что у него состоялся "хороший и продуктивный" диалог с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время его поездки в Пхеньян. Госсекретарь США также подчеркнул важность своего визита в Южную Корею непосредственно после поездки в КНДР, отметив "чрезвычайно важную роль" Сеула в процессе денуклеаризации.

Как сообщалось ранее, главная заявленная цель визита Помпео — подготовка второго саммита США-КНДР. Предвосхищая исход переговоров, президент США Дональд Трамп уже объявил: его встреча с Ким Чен Ыном пройдет "в очень скором времени".

Министр иностранных дел Японии Таро Коно на встрече в Токио накануне визита госсекретаря в КНДР также договорился с Помпео обсудить итоги его встречи с Ким Чен Ыном.

Визит Помпео в Пхеньян должен был состояться еще в августе, но был отменен из-за отсутствия значимого прогресса в выполнении договоренностей, достигнутых на первом саммите США и КНДР в Сингапуре, который состоялся 12 июня. США и КНДР пытаются договориться об очередности шагов по выполнению договоренностей о денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США заявляет, что недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.

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