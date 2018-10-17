Президент Египта выразил удовлетворение уровнем отношений между Москвой и Каиром

17 октября 2018 17:29 (UTC+04:00)

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси удовлетворен уровнем отношений с Россией и достижениями за последние четыре года. Об этом он заявил в Сочи по итогам переговоров с Владимиром Путиным, передает в среду ТАСС.

Во главу этих успехов президент поставил подписание двух проектов - по строительству АЭС в Эд-Дабаа и созданию Российской промышленной зоны (РПЗ) восточнее Порт-Саида. "Считаю, что проект по АЭС будет способствовать качественному скачку в отношениях двух стран, - заметил он. - А что касается создания РПЗ, то этот проект призван вывести нас из этапа простого товарообмена к этапу совместного производства. Я уверен, что его реализация станет прорывом в объеме и качестве российских прямых инвестиций в Египте", - подчеркнул ас-Сиси.

Кроме того, как указал египетский президент, "совместные усилия по укреплению отношений увенчались подписанием Договора о партнерстве и стратегическом сотрудничестве". "Надеемся, что он откроет новую главу нашего взаимодействия, обеспечит долгосрочные перспективы партнерства и выведет наши отношения на качественно новый уровень", - сказал египетский лидер.

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