Маск показал бюджетную версию Tesla Model 3

Американский предприниматель Илон Маск представил в своем Twitter бюджетную модификацию электромобиля Tesla Model 3, передает РИА Новости.

Автомобиль будет иметь задний привод и сможет проехать без подзарядки около 420 километров.

По словам Маска, стоимость новой модификации после всех скидок, которые можно получить в Калифорнии, составит 35 тысяч долларов (45 тысяч долларов - до вычета). При этом он отметил, что "реальная стоимость владения" электромобилем составит около 31 тысячи долларов, поскольку покупателю больше не придется тратить средства на покупку топлива.

Как сообщалось ранее, Маск покинет пост главы совета директоров Tesla. Это станет итогом урегулирования его конфликта с комиссией по ценным бумагам и биржам США, обвинившей его в мошенничестве.

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