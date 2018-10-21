Названы самые популярные страны у путешественников-одиночек

21 октября 2018 02:55 (UTC+04:00)

Исследования показывают, что все больше людей предпочитают отправляться в путешествия самостоятельно и в одиночестве, сообщает РИА Новости со ссылкой на Lonely Planet.

У одиноких путешественников в возрасте от 30 до 40 лет некоторые направления оказываются особенно популярными.

Согласно рейтингу Flash Pack, который проанализировал 4000 заказов, сделанных с начала 2018 года по настоящее время, список самых популярных стран возглавила Шри-Ланка.

Самые яркие впечатления туристам-одиночкам, согласно отзывам, подарили восхождение на вершину знаменитой скалы Сигирия на закате и велопутешествия к древним храмам Полоннарувы.

Перу оказалась второй наиболее популярной страной у индивидуальных путешественников в возрасте от 30 до 40 лет. Большим спросом у туристов пользовались восхождения на Радужные горы и парусный спорт на Амазонке.

Также в рейтинг популярным стран вошли Бали, Япония, Иордания, Танзания, Хорватия, ЮАР, Колумбия и Финляндия.

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