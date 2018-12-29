Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве с участием 11 стран вступило в силу

Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) с участием 11 стран региона за исключением США официально вступило в силу в субботу в 19:00 (GMT+4), поскольку ранее его ратифицировали первые шесть государств - Япония, Мексика, Сингапур, Новая Зеландия, Канада и Австралия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Вьетнам завершил эту процедуру чуть позже, и там документ начнет действовать с 14 января следующего года. Еще четыре страны, входящие в объединение - Бруней, Малайзия, Перу и Чили, - пока не выполнили эту задачу. Для них документ вступит в силу через 60 дней после ратификации. Сделка, подписанная в марте после выхода США из ТТП, предусматривает отмену или существенное снижение пошлин и других барьеров на пути движения товаров, капиталов и технологий внутри объединения, а также ставит перед собой цель улучшить условия для инвесторов и повысить меры по защите интеллектуальной собственности.

Как сообщил ранее министр по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги, после вступления соглашения в силу в Токио заработает специальный комитет по обсуждению процедур для принятия в партнерство новых участников. Первое его заседание на министерском уровне пройдет 19 января. Отмечается, что в нем также может принять участие глава японского правительства Синдзо Абэ.

"Мы рассчитываем подать серьезный сигнал о важности свободной торговли всему миру", - сказал Мотэги на пресс-конференции 28 декабря. Вице-премьер, министр финансов страны Таро Асо в тот же день также заявил, что Япония будет заниматься продвижением концепции расширения зон свободной торговли, используя для этого свое председательство в "двадцатке" в следующем году.

На долю ТТП приходятся около 13% мирового ВВП. В рамках заключенного соглашения его участники отменят или снизят более 90% ныне действующих пошлин, что приведет к снижению конечных цен для потребителей. Ряд мер будет реализован непосредственно после вступления документа в силу, другие планируется осуществить в течение ближайших лет.

К примеру, Япония обязуется снизить тариф на импортную говядину с 38,5 до 27,5%, а в течение последующих 16 лет эта цифра будет постепенно опускаться и снизится до 9% в 2033 году. Япония также понизит пошлины на ввоз свинины и вина. Канада в свою очередь согласилась в течение пяти лет убрать тарифы на говядину. В результате подобные шаги, как ожидается, приведут к росту экспорта мяса из Австралии в эти страны.

Снижение тарифов затрагивает торговлю и другой сельскохозяйственной продукцией, включая зерно и молоко. Так, Мексика рассчитывает отменить тарифы на ввоз пшеницы (67%) и ячмень (115%). Кроме того, Япония увеличит квоты на ввоз риса из-за границы.

Договор о ТТП распространяется на автомобильный рынок и поставки автозапчастей. К примеру, согласно достигнутому соглашению, Канада в течение пяти лет отменит пошлину на ввоз японских автомобилей в размере 6,1%.

По оценкам экспертов, ТТП положительно скажется на японской экономике, ориентированной на активную международную торговлю. Как сообщает агентство Kyodo, японская экономика может получить прибавку в 8 трлн иен ($72 млрд). Тем не менее местные фермеры опасаются за свою продукцию в связи с приходом на рынок более дешевых зарубежных товаров. Для их поддержки правительство планирует выделить в следующем году порядка $1,3 млрд.

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