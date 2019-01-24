Докладчик ООН посетит Турцию для оценки расследования дела Хашкаджи

Спецдокладчик ООН по внесудебным и массовым казням Аньес Калламар направится на следующей неделе в Турцию для оценки расследования по делу убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, передает агентство Рейтер, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Калламар заявила агентству , что она направится в Турцию на следующей неделе для оценки "независимого международного расследования" убийства Хашукджи.

"Результаты оценки расследования и мои рекомендации будут представлены на сессии в Совете по правам человека ООН в июне 2019 года", - заявила Калламар.

Она добавила, что ее поездка продлится с 28 января по 3 февраля. В ходе визита она оценит шаги, принятые государствами в расследовании убийства журналиста, и степень ответственности государств и отдельных лиц за убийство Хашкаджи.

Работавший на Washington Post и проживавший в США последние годы журналист Джамаль Хашукджи исчез после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года. Саудовские власти только через две недели признались, что он был убит в консульстве в результате ссоры, по этому делу задержаны 11 человек. Для пяти задержанных саудовская прокуратура потребовала смертной казни.

Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных в преступлении, а также информации о местонахождении тела Хашкаджи.

Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Под следствием находятся 18 подданных королевства, личности которых не раскрываются. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.

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