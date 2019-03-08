Американский корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане

8 марта 2019 18:30 (UTC+04:00)

Американский космический корабль Crew Dragon, совершавший пробный полет в беспилотном режиме, совершил в пятницу в 08:45 по времени восточного побережья США (17:45 по бакинскому времени) приводнение в Атлантическом океане в 360 км от побережья Флориды.

Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) на своем сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На последнем участке траектории перед приводнением корабль сопровождал самолет NASA. В районе приводнения Crew Dragon ожидало спасательное судно.

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