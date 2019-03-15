Samsung Galaxy S10 проверили на прочность (ВИДЕО)

Компания SquareTrade, специализирующаяся на поставке услуг расширенной гарантии для бытовой техники и электроники, провела несколько тестов на трех смартфонах Samsung флагманской линейки Galaxy S10. Соответствующее видео опубликовано в YouTube, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Три девайса были сброшены с высоты шести футов (182,88 сантиметров) на твердое дорожное покрытие лицевой и задней частью корпуса. Все они разбились при падении спинкой и экраном. Менее прочной из линейки оказалась младшая модель Galaxy S10e, покрытая защитным стеклом Gorilla Glass 5. После падения экран гаджета перестал функционировать.

Из всех трех аппаратов новой линейки более прочным оказался обычный Galaxy S10 с защитным стеклом Gorilla Glass 6. Новинка оставалась работоспособной даже при трещинах на передней и задней панели.

Ранее специалисты из SquareTrade провели несколько тестов на iPhone XS b XS Max.

Выяснилось, что смартфоны не обладают достаточной прочностью.

В одном из тестов оба телефона роняли с высоты 182 сантиметра на переднюю и заднюю крышки. В первом случае iPhone Xs и Xs Max получили серьезные повреждения. При падении на переднюю панель стекло Xs разбилось практически полностью, тогда как у Xs Max оно покрылось трещинами. В результате специалисты заявили, что смартфон "очень уязвим к ударам, особенно к падениям".

Компания Samsung представила новейшие смартфоны Galaxy S10, S10+, S10е, S10 5G и Galaxy Fold 20 февраля.

По утверждению создателей, Galaxy S10 — это новое поколение смартфонов, отличное от всех предыдущих. Телефоны получили "революционные дисплеи": разработчики уверяют, что сделали экран более ярким и при этом комфортным для глаз и встроили в него новейшую функцию ультразвукового датчика для снятия отпечатка пальца владельца.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.