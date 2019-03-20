ООН выделила $20 млн для помощи пострадавшим от циклона "Идай"

Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН распорядилось выделить $20 млн для помощи пострадавшим от циклона "Идай" в Мозамбике, Зимбабве и Малави. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы ООН.

"Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок сегодня распорядился выделись $20 млн из центрального фонда ООН для реагирования на чрезвычайные ситуации [CERF], чтобы оказать гуманитарную поддержку пострадавшим от тропического циклона "Идай" в Мозамбике, Зимбабве и Малави. Большая часть этой суммы будет направлена Мозамбику как наиболее пострадавшей стране", - отметили в организации.

По данным ООН, в результате стихийного бедствия в Мозамбике погибли по меньшей мере 84 человека, однако конечная цифра может составить до 1 тыс. человек. В Малави погибли 56, пострадали 577 человек. Общее число жителей, затронутых катастрофой, в Малави составило более 900 тыс. человек.

Тропический циклон "Идай" привел к паводкам, которые разрушили дома и вызвали перебои с подачей электроэнергии в Зимбабве, Малави, Мозамбике. Сезон дождей в Мозамбике наступает в октябре и продолжается до марта, каждый год наводнения приводят к жертвам и разрушениям. В 2015 году от стихии в этой стране погибли более 110 человек и 150 тыс. пострадали.

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