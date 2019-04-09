В ООН призвали стороны конфликта в Ливии соблюдать гуманитарное право

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала все стороны конфликта в Ливии соблюдать нормы гуманитарного права и обеспечивать защиту гражданского населения и объектов гражданской инфраструктуры, говорится в заявлении Бачелет, распространенном во вторник, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Как ранее сообщил оперативный штаб правительства национального согласия Файеза Сарраджа, военные самолеты Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара нанесли удар по единственному действующему аэропорту ливийской столицы Триполи Митига, вследствие чего в нем были отменены все рейсы. Однако позже аэропорт частично возобновил работу.

"Вчерашняя атака вблизи международного аэропорта Митига, в результате которой многие граждане в Триполи остались без средств к существованию, поставила в центр внимания необходимость соблюдения норм международного гуманитарного права и принятия всех возможных мер по защите гражданского населения и объектов гражданской инфраструктуры, включая школы, больницы и тюрьмы", - заявила Бачелет.

Верховный комиссар отметила, что принципы избирательности, соразмерности и предосторожности всегда должны быть соблюдены. Кроме того, она предупредила, что преднамеренные нападения на гражданских лиц или гражданскую инфраструктуру, так же как и неизбирательные нападения могут рассматриваться как военное преступление.

"Я призываю все стороны объединиться, чтобы избежать бессмысленного насилия и кровопролития в будущем", - заключила Бачелет.

Ранее высокопоставленный ливийский военный источник сообщил РИА Новости о том, что Ливийская национальная армия под предводительством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи.

Аэропорт Митига, расположенный в 11 километрах от Триполи, в прошлом исполнял функции лишь военного аэродрома. Последние четыре года он является единственной действующей воздушной гаванью ливийской столицы после того, как на территории международного аэропорта Триполи в 34 километрах от ливийской столицы прошли ожесточенные бои между ливийскими вооруженными группировками.

Тогда часть здания аэровокзала сгорела, а разрывы снарядов нанесли значительный урон взлетной полосе. Оба здания в настоящий момент находятся под контролем ПНС.

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