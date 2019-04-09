Китай поддерживает усилия Франции и Германии по защите мультилатерализма -- МИД КНР

9 апреля 2019 16:36 (UTC+04:00)

Комментируя недавнее совместное предложение министров иностранных дел Франции и Германии о создании "Альянса по защите мультилатерализма", официальный представитель МИД КНР Лу Кан отметил сегодня, что Китай поддерживает активные усилия членов международного сообщества, включая Францию и Германию, по защите мультилатерализма, готов вместе с ними защищать международный порядок и международную систему, в основе которых лежат цели и принципы Устава ООН, передает Trend со ссылкой на Агентство Синьхуа

Лу Кан отметил, что Китай всегда решительно защищает, поддерживает и претворяет в жизнь мультилатерализм. На фоне углубленного развития экономической глобализации и продвижения многополярности мира, а также постоянного роста числа вызовов глобального масштаба, мир нуждается в мультилатерализме, как никогда раньше.

Далее он отметил, что во время недавнего визита председателя КНР Си Цзиньпина во Францию, он с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером совместно приняли участие в церемонии закрытия Китайско-французского форума по глобальному управлению. На ней Си Цзиньпин системно изложил взгляды Китая относительно защиты мультилатерализма, усиления международного диалога и сотрудничества, совместного устранения дефицита в области управления, доверия, мира и развития, а также улучшения глобального управления.

"Китай поддерживает активные усилия Франции, Германии и других членов международного сообщества по защите мультилатерализма, готов вместе с ними защищать международный порядок и международную систему, в основе которых лежат цели и принципы Устава ООН, защищать основанную на правилах многостороннюю торговую систему, ядром которой является Всемирная торговая организация, отстаивать мультилатерализм, совместно продвигать создание новой модели международных отношений на принципах взаимоуважения, справедливости и взаимовыгодного сотрудничества, и тем самым рука об руку формировать сообщество единой судьбы человечества", - сказал Лу Кан.

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