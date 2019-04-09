Цзинь Лицюнь: Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и «Один пояс, один путь» являются двумя двигателями одного самолета

Уже прошло более трех лет с момента учреждения Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ). АБИИ получил признание международного сообщества, количество членов с 57 стран-учредителей увеличилось до 93. Три крупнейших международных рейтинговых агентства присвоили АБИИ кредитный рейтинг самого высокого уровня, передает Trend со ссылкой на Агентство Синьхуа

Базельский комитет по банковскому надзору допустил использование банками нулевого весового коэффициента риска в отношении приемлемых обязательств АБИИ. Различия с другими международными агентствами становятся все более заметными. На днях директор и председатель правления АБИИ Цзинь Лицюнь в эксклюзивном интервью ThePaper.cn заявил, что АБИИ и инициатива «Один пояс, один путь» являются двумя двигателями одного самолета.

«АБИИ и «Один пояс, один путь» были инициированы правительством Китая, я сравниваю их с двумя двигателями одного самолета, они связаны между собой, но по-прежнему являются независимыми.

Они соединены на базе совместного продвижения строительства взаимосвязанной инфраструктуры, стимулирования межрегионального сотрудничества, их цель одинаковая», - отметил Цзинь Лицюнь.

По его словам, АБИИ является международной многосторонней структурой, работает в соответствии с принципами международных организаций, проекты принимаются и осуществляются с помощью совета директоров. Инициатива «Один пояс, один путь» представляет собой платформу для мирового сотрудничества, к взаимодействию приглашаются разные страны, которые будут играть свою роль на этой платформе.

Цзинь Лицюнь подчеркнул, что цель АБИИ и инициативы «Один пояс, один путь» одинаковая, но их функции разные. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций также предназначен для содействия реформирования международной экономической и финансовой системы.

«Мы сотрудничаем со странами в рамках «Одного пояса, одного пути», такое взаимодействие способствует продвижению инфраструктурных проектов в 93 странах-членах АБИИ, большое количество проектов осуществляется в рамках инициативы «Один пояс, один путь», - заявил Цзинь Лицюнь.

Он также подчеркнул, что АБИИ придерживается трех стандартов в выборе проектов. Во-первых, необходимо учитывать финансовую устойчивость. Нельзя нести убытки и создавать долговые проблемы. Во-вторых, следует продвигать улучшение среды.

В-третьих, проекты должны поддерживаться местными жителями. «Мы осуществляем проекты на основе этих стандартов, наше требование – делать хорошую работу. Таким образом, мы непременно сможем повысить уверенность людей в инициативе «Один пояс, один путь», поэтому наш вклад – это не только участие в строительстве, но и усиление уверенности людей в проектах. Нам нужно гарантировать, что проекты в рамках инициативы «Один пояс, один путь» не принесут долговые проблемы странам», - отметил Цзинь Лицюнь.

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