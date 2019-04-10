Эксперт оценил шансы Нетаньяху вновь занять пост премьер-министра Израиля

Главе правительства Израиля Биньямину Нетаньяху, скорее всего, удастся сформировать коалицию и обеспечить себе пятый премьерский срок, заявил эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимир Фитин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Правая партия "Ликуд" во главе с Нетаньяху лидирует при подведении итогов парламентских выборов в Израиле. Согласно данным с сайта Центризбиркома, "Ликуд" набирает 28,32%, оппозиционный центристский блок "Кахоль-Лаван" - 25,34% после обработки 1 миллиона 628 тысяч 736 бюллетеней, соответствующих примерно четверти израильтян, имеющих право голоса.

В ближайшие дни, после того, как будут подведены официальные результаты голосования, президент Израиля Реувен Ривлин проведет консультации со всеми партиями, преодолевшими электоральный барьер, и выберет для формирования правительства депутата с наибольшей поддержкой в Кнессете.

"Вероятнее всего, Нетаньяху удастся сформировать коалицию и получить пятый премьерский срок, поскольку правые партии, и в том числе религиозные, которые проходят в парламент, будут поддерживать именно его и обеспечат формирование коалиции, которая получит большинство мест в парламенте", - считает эксперт.

По словам Фитина, если Нетаньяху останется у власти, политика Израиля в отношении России не поменяется.

"Останется тот же премьер, он будет проводить ту же линию, и маловероятно, что в наших двусторонних отношениях появятся неизвестные моменты и стратегическое взаимодействие изменится", - считает собеседник агентства.

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