Пять сценариев для Лондона. Саммит ЕС отложил Brexit на полгода

Завершившийся в Брюсселе рано утром в четверг экстренный саммит ЕС по проблеме выхода Великобритании из сообщества дал Лондону новую отсрочку до 31 октября. Участники встречи постарались сбалансировать продолжительность этой задержки таким образом, чтобы, с одной стороны, дать королевству дополнительное время для ратификации соглашения с Брюсселем, а с другой - не затягивать этот процесс бесконечно, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Сама дата 31 октября выбрана, поскольку в этот день истекает срок полномочий нынешнего состава Еврокомиссии. Остающиеся в ЕС государства не хотят рисковать и передавать дело Brexit следующей коллегии еврокомиссаров - обычно на передачу дел новому составу ЕК уходит не менее трех месяцев.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер торжественно предупредил присутствующих на итоговой пресс-конференции, что, если 31 октября странам ЕС придется созывать новый саммит по Brexit, то он не будет "сидеть на нем до утра", а покинет его ровно в полночь, как только закончатся его полномочия председателя Еврокомиссии. Это замечание Юнкера после пресс-конференции логически дополнили работающие на саммите журналисты, которые отметили, что все это будет происходить в ночь на Хэллоуин.

Пять путей Brexit

В течение предстоящих шести месяцев Лондон может реализовать пять сценариев выхода из тупика Brexit. Во-первых, он может ратифицировать соглашение о выходе из ЕС до 23 мая, когда состоятся выборы в Европарламент. В этом случае отсрочка будет автоматически закончена, и Великобритания покинет сообщество в организованном режиме. При этом британцам не придется участвовать в выборах.

Во-вторых, возможен вариант ратификации соглашения после 23 мая. В этом случае выборы проводить придется, несмотря на то, что избранные от Великобритании депутаты смогут заседать в Европарламенте не более четырех месяцев - с 1 июля по 31 октября.

В-третьих, Соединенное Королевство, отчаявшись ратифицировать договор с ЕС, может полностью пересмотреть решение о выходе и отозвать уведомление о Brexit, оставшись в составе сообщества. На этот вариант более других в Брюсселе надеется глава Евросовета Дональд Туск. Этим объясняются его попытки дать Лондону максимально длинный период на размышления. Изначально Туск предлагал растянуть эту отсрочку на год в надежде, что за это время британцы устанут и передумают.

Такую позицию счел аморальной и недемократичной президент Франции Эмманюэль Макрон. Он заявил, что считает недопустимым подталкивать Лондон к пересмотру решения британских избирателей. Конечно, нельзя исключать, что Макрон просто не хочет упускать случай избавиться от главного исторического оппонента Парижа в составе ЕС. Однако вслух он этого не говорил.

В-четвертых, если ратификации соглашения о выходе не случится до 31 октября, то с высокой вероятностью произойдет жесткий Brexit без сделки. Причем, если Великобритания откажется проводить выборы в Европарламент, она должна будет покинуть ЕС до 1 июня, когда начнет работать Европарламент нового созыва. Наконец, в-пятых, если британцы выборы проведут, но соглашение так и не ратифицируют, то добросердечные европейцы могут созвать 31 октября тот самый новый саммит ЕС, который обязательно должен завершиться до полуночи, и выдать британцам третью отсрочку.

Таковы возможные варианты развития событий Brexit, которые просматриваются на настоящий момент.

Конструктивное поведение

В итоговом заявлении саммита подчеркивается, что ЕС надеется на "конструктивное и ответственное поведение" Великобритании в отношении принятия решений Евросоюзом, пока она остается членом сообщества. "Соединенное Королевство должно содействовать выполнению задач Евросоюза и воздерживаться от любых мер, которые могут поставить под угрозу достижение целей ЕС, в частности при участии в процессах принятия решений", - сказано в документе.

Последнее заявление сделано в связи с предстоящими европейскими выборами и сменой состава Еврокомиссии. Брюссель опасается, что Великобритания может препятствовать назначению определенных кандидатов на посты председателей Еврокомиссии и Евросовета. При этом их нынешние главы Жан-Клод Юнкер и Дональд Туск подчеркнули на итоговой пресс-конференции, что доверяют Лондону. Они отметили, что до момента выхода Великобритания остается полноправным членом ЕС с точки зрения прав и обязанностей.

По сути европейские лидеры не стали ограничивать Великобританию в правах на период после выборов в Европарламент, однако настоятельно попросили британцев до Brexit не вмешиваться в процессы принятия решений в ЕС. То есть присутствовать на всех встречах, но воздерживаться при любом голосовании.

Соглашение не обсуждается

Саммит в очередной раз официально подтвердил, что само 585-страничное соглашение о выходе более не обсуждается, и никакие новые переговоры по нему не возможны. Все, на что может рассчитывать Лондон, - это доработка политической декларации о будущих отношениях с ЕС, которая пока состоит только из общих фраз.

Соответственно, британцам не стоит надеяться, что из текста этого документа исчезнет главный камень преткновения для его ратификации британским парламентом - "бэкстоп". Речь идет о предохранительном механизме, который должен гарантировать прозрачность границы между остающейся в ЕС Ирландией и выходящей из сообщества в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией.

Суть этого механизма в том, что если порядок контроля этой границы, гарантирующий свободное перемещение людей, товаров и услуг на острове Ирландия, не будет согласован на момент Brexit, то Северная Ирландия должна автоматически оставаться частью единого рынка ЕС, пока пограничный режим не будет разработан. Это означает утрату Великобританией части суверенитета над этой территорией.

Мяч на британском поле

Таким образом саммит ЕС определил набор возможностей и очертил временные рамки для их реализации, однако все решения должен принять Лондон, которому теперь необходимо выбрать наиболее приемлемый сценарий из пяти возможных.

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй по итогам саммита выразила надежду, что Великобритания покинет Евросоюз как можно раньше. Она сожалеет, что из-за позиции британского парламента этого до сих пор не произошло.

"Я проголосовала три раза за то, чтобы выйти из ЕС. Если бы достаточное число депутатов проголосовало вместе со мной в январе, мы уже были бы вне Евросоюза. Мы не смогли добиться этого большинства в парламенте, и теперь я веду работу, чтобы добиться такого соглашения, которое получит большинство в Палате общин. Я хочу, чтобы это [выход из ЕС] произошло как можно быстрее, и буду работать над этим", - пообещала Мэй.

Британский премьер упомянула о готовности принять участие в выборах в Европарламент, если сделка об условиях Brexit не будет принята до начала этих выборов. Вместе с тем, как повторила в четверг Мэй, Великобритания все же надеется, что этой процедуры удастся избежать, поскольку избрание евродепутатов от выходящей из ЕС страны на четыре месяца, да еще и с пониманием, что они будут воздерживаться при голосовании, чтобы не влиять на европейские решения, отдает фарсом.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Поскольку соглашение о выходе из ЕС остается блокированным в британском парламенте, который уже трижды отвергал его, саммит ЕС 21-22 марта предоставил Лондону отсрочку до 12 апреля. Однако Мэй не удалось вывести процесс из политического тупика, после чего она направила ЕС запрос о продлении и этого срока.

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