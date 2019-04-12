В WhatsApp появилась новая функция

12 апреля 2019 10:07 (UTC+04:00)

Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей отключать уведомления из групповых чатов, при этом не выходя из них, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Отмечается, что необходимость создания такой опции появилась из-за того, что многие пользователи недовольны добавлением в многочисленные групповые обсуждения, однако не могут просто покинуть чат, так как это увидят участники.

Благодаря функции "режим игнорирования архивных чатов", пользователь сможет остаться в группе, не получая при этом уведомления о новых сообщениях.

Как указывает портал, если раньше какие-либо действия в архивных чатах приводили к их автоматической "разархивации", то теперь при активации режима этого происходить не будет.

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