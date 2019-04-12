Число погибших при взрыве на западе Пакистана возросло до 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли, не менее 48 получили ранения в результате взрыва самодельного устройства, произошедшего в пятницу в городе Кветта на западе Пакистана, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее сообщалось о 16 погибших и 13 пострадавших, в том числе четверых военнослужащих. По словам представителя полиции города Абдул Раззака Чимы, атака была направлена против хазарейцев, исповедующих шиитское направление ислама.

"Нападение было совершено в продуктовом магазине. Самодельное взрывное устройство было заложено в мешке с картофелем. Был ли на бомбе установлен таймер или ее подорвали дистанционно, пока не ясно. Ведется расследование случившегося", - сказал журналистам полицейский.

Сейчас на месте взрыва работают правоохранители и спасательные службы. Ни одна из действующих на территории Пакистана террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

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