Длительная жизнь в космосе заставляет мышей "летать кругами"

Мыши, отправленные в длительную "командировку" на борт Международной космической станции, быстро приспособились к жизни в невесомости и придумали новое для себя развлечение. Они научились быстро "летать" внутри клеток по кругу, отталкиваясь лапами от ее стенок, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Примерно через 7-10 дней после начала полета, молодые, но не пожилые грызуны начали спонтанно "летать кругами" по клетке, что впоследствии превратилось в коллективную форму активности. Возможно, что они делали это ради получения удовольствия от физических упражнений, а также из-за того, как движение тела влияет на работу вестибулярного аппарата", — пишут ученые.

Недавние эксперименты на борту МКС, американских шаттлов и российских био-спутников показывают, что длительная жизнь в условиях невесомости и микрогравитации заметно меняет то, как работает организм живых существ.

В частности, в 2013 году ученые доказали, что невесомость ослабляет иммунитет человека, а феврале 2015 года выяснили, что жизнь в космосе приводит к сужению сосудов, что ведет к проблемам со зрением и пространственной ориентацией.

Еще больше интересных открытий принесли наблюдения за мышами, которые летали в космос на борту американских шаттлов. Эти опыты показали, что длительное пребывание в космосе загадочным образом ускоряет старение кожи и необратимым образом меняет структуру их печени.

Подобные изменения заставили НАСА создать специализированную платформу для проведения опытов с мышами на МКС, установку Rodent Research Hardware System, включающую в себя несколько "квартир" для грызунов, в каждую из которых может поместиться до десяти мышей, а также систему их жизнеобеспечения и питания.

Она была отправлена в космос в сентябре 2014 года на борту грузового челнока компании SpaceX. Первые ее обитатели провели на борту станции 37 дней, что пока остается рекордом для четвероногих членов экипажа МКС. Никаких научных целей у этой миссии не было, и поэтому ученые и астронавты просто наблюдали за тем, как мыши приспосабливались к жизни в невесомости.

Изучая эти данные и видеозаписи, Эприл Ронка (April Ronca) из Исследовательского центра НАСА имени Эймса (США) и ее коллеги натолкнулись на крайне необычный феномен. Когда мыши освоились с невесомостью и научились понимать, как их столкновения со стенками клеток влияют на скорость их тела, они научились двигаться так же, как это делают герои научно-фантастических фильмов во время боев в невесомости.

Это "шоу", как отмечают ученые, всегда начиналось одинаковым образом – мыши спонтанно отталкивались от стенки клетки, улетая в противоположную сторону. Там они совершали аналогичное движение, поворачивая тело так, что оно начинало лететь по круговой траектории.

Грызуны быстро набирали скорость, отталкиваясь лапами при сближении со стенкой, и начинали "наматывать круги", подобно конькобежцам или велосипедистам, периодически совершая при этом кувырки. Сначала так себя вели лишь некоторые особи, однако через несколько дней этому обучились все молодые грызуны. Это развлечение так понравилось им, что они тратили на него примерно треть времени и часто устраивали коллективные "забеги".

При этом, что интересно, все остальные аспекты поведения этих "космических" мышей не отличались от того, как вели себя их сородичи, жившие в таких же клетках на Земле – они потребляли схожее количество пищи, так же часто умывались, спали и общались друг с другом.

Возникает вопрос, почему ученые раньше не замечали подобного "кружения" среди других мышей, отправлявшихся в космос и на шаттлах, и на борту российского биоспутника "Бион-М". Как предполагают Ронка и ее коллеги, это было связано с различиями в архитектуре клеток – прошлые жилища грызунов не были покрыты решетками, за которые могли цепляться лапы их четвероногих обитателей.

Вдобавок, мыши в прошлых экспериментах были заметно старше, чем грызуны, участвовавшие в первых опытах на RRHS, что могло влиять на их любознательность и способность к обучению. Как надеются ученые, анализ видеозаписей с семи последующих "заездов" грызунов на МКС, в ходе которых грызуны тоже летали кругами по клеткам, поможет им найти ответ на этот вопрос.

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