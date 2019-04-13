В ОАЭ назвали имя космонавта, который полетит в сентябре на МКС

Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида объявил в пятницу, что первым космонавтом ОАЭ, который в сентябре отправится на российском корабле "Союз МС-15" на МКС, станет военный летчик Хаззаа Аль-Мансури, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Полет планировался весной 2019 года, но из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" в октябре 2018 года был отложен на осень 2019 года.
Как сообщил Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида в Twitter, первым космонавтом ОАЭ выбран военный летчик Хаззаа Аль-Мансури, а его дублером - военный инженер сетевой поддержки Султан Аль-Нейади.
Запуск первого космонавта ОАЭ планируется 25 сентября на корабле "Союз МС-15", посадка 3 октября на "Союзе МС-12" с пребыванием на МКС в течение восьми дней.
В июне 2018 года "Роскосмос" и Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида подписали соглашение о полете первого космонавта ОАЭ на МКС. В сентябре 2018 года в подмосковном Центре подготовки космонавтов началась подготовка двух кандидатов в космонавты ОАЭ - военных летчика Хаззаа Аль-Мансури и инженера сетевой поддержки Султана Аль-Нейади.
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