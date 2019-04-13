В ОАЭ назвали имя космонавта, который полетит в сентябре на МКС

Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида объявил в пятницу, что первым космонавтом ОАЭ, который в сентябре отправится на российском корабле "Союз МС-15" на МКС, станет военный летчик Хаззаа Аль-Мансури, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Полет планировался весной 2019 года, но из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" в октябре 2018 года был отложен на осень 2019 года.