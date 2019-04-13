Предложение по квотам и заемному фиксированию МВФ представят к октябрю

В ходе встречи "финансовой двадцатки" на Весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ) было предложено считать 15-й пересмотр распределения квот не вступившим в силу и начать 16-й пересмотр квот, ожидается, что предложения будут озвучены в ходе Осенней встречи МВФ в октябре, рассказал журналистам в Вашингтоне глава российского Минфина Антон Силуанов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Директор-распорядитель МВФ госпожа (Кристин) Лагард попросила время до октября с тем, чтобы выработать окончательную позицию по этому вопросу и подготовить предложения по работе над новым пересмотром квот. Предлагается 15-й (пересмотр квот) считать не вступившим в силу и завершенным и начать работу уже над 16-м пересмотром. Конечно, есть страны с развивающимися экономиками, которые были очень обеспокоены, потому что, очевидно, что их участие в фонде недооценено", - сказал Силуанов.

"Наши американские партнеры не хотят увеличивать квотный принцип пополнения капиталов. Поэтому было принято решение идти на принцип заемного финансирования. Заемное финансирование, чем оно отличается? Оно дороже для программ, которые реализует фонд. Это худшие условия заимствования", - отметил министр, добавив, что "предложение было в том, чтобы увеличить объем таких (заемных) ресурсов в два, а некоторые выступали и за то, чтобы в три раза".

Силуанов отметил, что Лагард планирует представить предложения в указанный срок как "по квотам, так и по источнику пополнения капитала".