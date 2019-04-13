Предложение по квотам и заемному фиксированию МВФ представят к октябрю

13 апреля 2019 02:21 (UTC+04:00)

В ходе встречи "финансовой двадцатки" на Весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ) было предложено считать 15-й пересмотр распределения квот не вступившим в силу и начать 16-й пересмотр квот, ожидается, что предложения будут озвучены в ходе Осенней встречи МВФ в октябре, рассказал журналистам в Вашингтоне глава российского Минфина Антон Силуанов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Директор-распорядитель МВФ госпожа (Кристин) Лагард попросила время до октября с тем, чтобы выработать окончательную позицию по этому вопросу и подготовить предложения по работе над новым пересмотром квот. Предлагается 15-й (пересмотр квот) считать не вступившим в силу и завершенным и начать работу уже над 16-м пересмотром. Конечно, есть страны с развивающимися экономиками, которые были очень обеспокоены, потому что, очевидно, что их участие в фонде недооценено", - сказал Силуанов.

"Наши американские партнеры не хотят увеличивать квотный принцип пополнения капиталов. Поэтому было принято решение идти на принцип заемного финансирования. Заемное финансирование, чем оно отличается? Оно дороже для программ, которые реализует фонд. Это худшие условия заимствования", - отметил министр, добавив, что "предложение было в том, чтобы увеличить объем таких (заемных) ресурсов в два, а некоторые выступали и за то, чтобы в три раза".

Силуанов отметил, что Лагард планирует представить предложения в указанный срок как "по квотам, так и по источнику пополнения капитала".

Квота страны в МВФ определяет размер ее финансовых обязательств перед фондом, от нее зависит число голосов в фонде и доступ страны к финансированию.
Последний раз эти доли перераспределялись в 2010 году в рамках 14-го пересмотра квот, когда совокупный капитал МВФ был увеличен на 100%, а в пользу развивающихся стран были переданы 6% квот. Однако общая доля развивающихся стран в фонде составляет только 42,5%, остальные 57,5% принадлежат развитым странам.

"Большая двадцатка" ранее утвердила "дорожную карту", по которой к 2019 году квоты стран-акционеров в МВФ должны быть перераспределены по новой формуле. Страны с развивающимися экономиками должны получить больше веса в этом институте, созданном для поддержки финансовой стабильности его участников, а традиционные акционеры - потерять часть своих долей. Однако ранее эту формулу согласовать не удалось из-за противодействия США.

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