Новая Зеландия использует спецназ для поиска в Сирии медсестры, похищенной в 2013 году

Новая Зеландия задействовала отдельный отряд национальной армии и сил специального назначения для поиска Луизы Акави - новозеландской медсестры Красного Креста, похищенной на территории Сирии в 2013 год, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Сейчас, когда вся территория, когда-то принадлежавшая "Исламскому государству" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. ТАСС), была освобождена, правительство Новой Зеландии продолжает неустанно работать, чтобы найти ее [Луизу Акави] и доставить в безопасное место. В этом участвуют военнослужащие новозеландской армии и сил специального назначения. Эта команда специально сосредоточена на поиске Луизы и оценке возможностей для ее возвращения", - приводит в понедельник слова Петерса австралийский национальный телеканал SBS.

Как сообщается, 62-летняя медсестра Акави оставалась в заложниках на территории, захваченной террористической группировкой ИГ в течение последних пяти с половиной лет. Информация об этом не разглашалась по решению правительства Новой Зеландии. Достоверных сведений о том, что Акави до сих пор жива, нет, но, по информации Международного комитета Красного Креста (МККК), ее в последний раз видели в поселке Эль-Суса - некогда одном из опорных пунктов ИГ на востоке Сирии, где она работала в госпитале.

Накануне МККК обратился к мировому сообществу с просьбой оказать помощь в розыске в Сирии трех своих сотрудников - новозеландки Акави и двух водителей-сирийцев, похищенных вооруженными людьми в октябре 2013 года во время доставки гуманитарной помощи жителям провинции Идлиб.

Акави работала в МККК с 1988 года, постоянно пребывая в горячих точках, где была развернута деятельность организации. В 1999 году она была награждена медалью Флоренс Найтингейл - высшей наградой МККК, которая присуждается медицинским сестрам и братьям за исключительную преданность своему делу и храбрость при оказании помощи раненым и больным как в военное, так и в мирное время.

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