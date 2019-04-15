Израильские ученые первыми в мире напечатали живое сердце на 3D-принтере

15 апреля 2019 16:29 (UTC+04:00)

Исследователи из Тель-Авивского университета впервые в мире напечатали в формате 3D живое сердце из человеческой ткани, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"В понедельник профессор Тал Двир, руководитель лаборатории в Тель-Авивском университете, представил процесс использования 3D-принтера вместе с тканями человека, взятыми у пациента, чтобы напечатать живое пульсирующее сердце, совершив тем самым глобальный прорыв в медицине", - говорится в сообщении университета.

Уточняется, что в рамках эксперимента были "распечатаны" несколько десятков сердец, которые будут пересажены животным, чтобы проверить функциональность органа. Размер сердца составляет около двух с половиной сантиметров - примерно как сердце кролика. Принтер печатал одно сердце около трех с половиной часов.

Как утверждают ученые, исследование открывает путь к медицине будущего, в которой пациентам больше не придется ждать пересадки органов или принимать лекарства, чтобы предотвратить их отторжение. В течение ближайших десяти лет станет возможным с помощью тканей и клеток человека создать для пересадки любой, персонифицированный под каждого пациента, орган.

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