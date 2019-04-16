В Лондоне задумались об опасностях, грозящих старинным зданиям

Пожар в Соборе Парижской Богоматери напомнил об опасностях, связанных с аварийным состоянием лондонского Вестминстерского дворца, где заседает парламент Великобритании, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Мы уже потратили слишком много времени на то, чтобы обеспечить меры противопожарной безопасности. Некоторые части дворца – такие же древние, как Нотр-Дам, и мы должны обеспечить соблюдение всех мер противопожарной безопасности во время ремонта. Видит Бог, мы уже получили достаточно предупреждений", - написал в Twitter депутат-лейборист Крис Брайант, входящий в состав межпарламентской комиссии по оценке состояния здания Вестминстерского дворца.

В январе 2018 года палата общин проголосовала за отселение парламентариев из обеих палат в другие помещения на время капитального ремонта Вестминстерского дворца, который должен начаться в 2025 году и продлиться шесть лет. Здание находится в аварийном состоянии: недавно заседание нижней палаты парламента было прервано из-за того, что из щели на потолке хлынула вода.

Масштабный ремонт стоимостью в 369 миллионов фунтов стерлингов ведется и в здании лондонской резиденции королевы – Букингемского дворца, причем королева продолжает жить во дворце и выполнять церемониальные обязанности в обычном режиме.

Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. К тушению были привлечены около 400 пожарных, пожар был ликвидирован во вторник утром. По данным французских СМИ, ЧП может быть связано с реставрационными работами, часть собора была закрыта строительными лесами.

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