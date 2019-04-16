Семеро британских полицейских пострадали при нападении с применением химсредства

Семеро британских полицейских пострадали и были госпитализированы в результате нападения с применением неизвестного химического средства с содержанием аммиака в городе Дарвен. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По ее информации, полицейские прибыли по вызову в один из жилых домов после поступивших сообщений о бытовом инциденте. Затем представители правоохранительных органов были атакованы злоумышленником, который распылил перед ними химическое средство, предположительно, предназначенное для очистки поверхностей. Один из офицеров в результате нападения получил серьезные ожоги глаз, горла и дыхательных путей. Остальным была оказана медицинская помощь, после чего они были выписаны из больницы.

Нападавшего удалось задержать, им оказался 46-летний местный житель, который затем был арестован по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений.

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