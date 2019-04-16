В Пакистане не менее 11 человек погибли в ДТП с микроавтобусом

По меньшей мере 11 человек погибли, семеро получили ранения в результате ДТП с участием микроавтобуса в городе Мастунг на западе Пакистана, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

По данным газеты, микроавтобус, в котором находились, в том числе, женщины и дети, столкнулся с грузовиком. В результате 11 человек погибли, еще семеро получили серьезные ранения.

Сообщается, что все пострадавшие были направлены в больницы, состояние некоторых из них оценивается как критическое.

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