Ученые нашли экзопланету в двухзвездной системе Kepler-47

Американские ученые обнаружили неизвестную до сих пор экзопланету в системе двух гравитационно связанных звезд Kepler-47 в созвездии Лебедя. Ранее было известно лишь о двух планетах, входящих в систему этой двойной звезды, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Таким образом, обнаруженная группой ученых из Университета штата Калифорния в Сан-Диего экзопланета Kepler-47d, в семь раз превосходящая размером Землю, стала уже третьей в данной системе. Существование первых двух было подтверждено в августе 2012 года с помощью орбитального телескопа Kepler.

Ученые в шутку называют эти планеты "татуинами" - по аналогии с фантастической планетой Татуин, на которой вырос герой фантастической киносаги Star Wars ("Звездные войны") Люк Скайуокер. На кадрах фильма отчетливо видно, что жители этой планеты видят в небе два "солнца" - примерно такую же картину можно было бы наблюдать с трех планет в системе Kepler-47.

Примечательно, что новая экзопланета оказалась больше двух обнаруженных ранее - Kepler-47b и Kepler-47c (больше Земли в 3,1 и 4,7 раза, соответственно) и находится на орбите, располагающейся между ними, чего не предполагали ученые. "Мы никак не могли представить, что она окажется самой большой в системе", - приводит издание слова астронома, соавтора исследования Уильяма Уэлша.

Space.com подчеркивает, что все три планеты были найдены так называемым транзитным методом, то есть за счет наблюдения за прохождением планеты на фоне звезды. Для этого с помощью компьютерных программ приходится анализировать огромные объемы данных специальных фотометров, регистрирующих светимость объекта. Зачастую настоящую планету можно перепутать с техническими помехами, и тогда - для проверки - результаты отсматривают "в ручном режиме".

Издание отмечает, что признаки нахождения на орбите двух звезд третьей экзопланеты ученые заметили еще в 2012 году, совсем незадолго до публикации отчета об открытии Kepler-47b и Kepler-47c. Однако им пришлось еще несколько раз убеждаться в достоверности своих предположений. "Зная предположительную орбиту, мы обратились к старым исследованиям, изучили данные с Kepler, имевшиеся у нас в наличии, и обнаружили еле заметные признаки прохождения [планеты]", - приводит издание слова астронома Джерома Ороза, руководившего исследованиями 2012 года.

Телескоп Kepler и поиск экзопланет

Орбитальный телескоп Kepler завершил свою миссию по поиску экзопланет в октябре 2018 года, поскольку окончательно выработалось топливо для его двигателей ориентации. Это означает, что телескоп нельзя уже больше сориентировать для изучения космических объектов или для передачи с него данных на Землю. Ранее NASA несколько раз переводило аппарат в "спящий" режим, чтобы продлить его работу.

По данным NASA, на долю Kepler приходится 70% из 3,8 тыс. обнаруженных экзопланет, на которых потенциально возможна жизнь. Информация о еще 2,9 тыс. "кандидатов" в экзопланеты, которую передал этот телескоп, ожидает подтверждения.

Потеря Kepler не означает, что поиск экзопланет прекратился. "Охоту" за ними с орбиты Земли продолжают обсерватория Hubble, находящаяся в космосе уже 28 лет, и приступивший к аналогичным исследованиям в июле 2018 года телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite, Спутник по исследованию планет, проходящих перед своей звездой).

Основываясь на информации, полученной с помощью Kepler, Hubble и других телескопов, эксперты NASA высказывают мнение, что только в галактике Млечный путь, в которой расположена наша Солнечная система, имеется по меньшей мере 11 млрд планет, сопоставимых по размеру с Землей.

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