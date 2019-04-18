В Париже заявили, что французское оружие не используется против мирного населения в Йемене

Министерство вооруженных сил Франции не располагает данными об использовании французского оружия против мирного населения в Йемене. Об этом в четверг в эфире Radio Classique заявила министр вооруженных сил республики Флоранс Парли, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Насколько мне известно, французское оружие не используется ни в каких наступательных операциях в Йемене, - отметила она. - У меня нет никаких доказательств того, что [использование] французского оружия привело к жертвам среди мирного населения". По ее словам, усилия Франции и международного сообщества направлены на то, чтобы эта война "как можно быстрее прекратилась".

Она также напомнила о важности продолжения борьбы с терроризмом, несмотря на победу над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). "Территориальный халифат ИГ закончился, но мы не закончили борьбу с терроризмом", - подчеркнула она.

Ранее радиостанция France Info со ссылкой на секретный доклад французского Управления военной разведки (DRM) сообщила о том, что в военных действиях наступательного характера в Йемене Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) используются такие произведенные во Франции вооружения, как танки Leclerc, многоцелевые истребители Mirage 2000-9, бронемашины Aravis, вертолеты Cougar и Dauphin, самоходные артиллерийские установки Caesar, артиллерийские бронебойные оперенные подкалиберные снаряды.

Также Саудовской Аравии и ОАЭ поставлены несколько боевых кораблей, корветов и фрегатов. Они применяются для морской блокады, которая "может привести к голоду среди населения, что запрещено ООН и может расцениваться как военное преступление", напомнила радиостанция.

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