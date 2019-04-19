Музей в Вашингтоне выставит скафандр, в котором Нил Армстронг высадился на Луне

Национальный музей авиации и космонавтики США планирует выставить 16 июля скафандр, в котором астронавт Нил Армстронг первым в истории человечества ступил на поверхность Луны. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Общественность сможет увидеть этот уникальный экспонат впервые за 13 лет. Он будет помещен в специальную витрину-хранилище.

Летом 2015 года музей успешно реализовал в интернете акцию по сбору пожертвований на реставрацию и консервацию скафандров Армстронга и первого американского астронавта Алана Шепарда, совершившего полет в космос в 1961 году через месяц после Юрия Гагарина. Дирекции музея удалось на эти цели за очень короткие сроки собрать почти $720 тыс. Данные средства перечислили чуть менее 9,5 тыс. человек. Проект по сбору средств на сохранение для потомков экипировки американских покорителей космоса был реализован через специализированный сайт Kickstarter.

Пожертвовавшим средства музей тогда отправил благодарственные письма, различные сувениры вроде футболок, наклеек и т.п. Кроме того, решившим серьезно раскошелиться были устроены встречи с бывшими участниками космической программы США, обеспечен доступ в реставрационные мастерские музея, организована поездка на предприятие ILC Dover в штате Делавэр, где и был создан скафандр Армстронга.

Скафандр Армстронга будет главным экспонатом выставки, которая откроется к 50-летию высадки человека на естественном спутнике нашей планеты. К 2022 году эту экспозицию под названием "Пункт назначения - Луна" хотят расширить и сделать постоянно действующей. К юбилею высадки - на период с 16 по 20 июля - музей подготовил программу образовательных и развлекательных мероприятий, включающую кинопоказы, лекции и т.п. 20 июля - в день, когда Армстронг и его коллега Базз Олдрин ступили на поверхность Луны, - музей будет открыт до двух часов ночи.

Apollo 11

Армстронг был командиром экспедиции Apollo 11. Двумя другими членами ее экипажа являлись Олдрин и Майкл Коллинз. Армстронг и Олдрин прилунились в спускаемом модуле Eagle 20 июля 1969 года. Коллинз тогда оставался на окололунной орбите на борту командного модуля Columbia.

Кстати, трехмерные фотоснимки модуля Columbia в высоком разрешении, позволяющие в деталях ознакомиться с этим космическим аппаратом изнутри и снаружи, музей выложил в интернет в 2016 году.

В том же году музей выставлял шлем и перчатки Армстронга. Их поместили в специальное хранилище в 2012 году. В экспозиции отделения Национального музея авиации и космонавтики, расположенного под Вашингтоном в штате Вирджиния, эти раритеты находились ровно год. Затем их опять убрали на хранение.

О музее

Музей авиации и космонавтики является частью расположенного в столице США Смитсоновского института. Это - крупнейший в мире музейный и научно-исследовательский комплекс, в штате которого работает 6,5 тыс. человек, а еще 6,3 тыс. заняты в его культурно-просветительских учреждениях в качестве волонтеров. В систему института входят 19 музеев и галерей в Вашингтоне и Нью-Йорке, Национальный зоопарк в столице США и еще девять научно-исследовательских центров. Вход практически во все музеи системы Смитсоновского института и Национальный зоопарк бесплатный.

Официально институт считается государственным учреждением. Доля властей США в его финансировании составляет примерно 70%. Дополнительные средства в бюджет организации поступают главным образом от частных жертвователей, за счет издательской и коммерческой деятельности.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.