Ученые рассказали, как малые спутники вызывают конфликты в космосе

Появление сверхмалых спутников различного назначения на геостационарной орбите без упреждающего объявления планируемых ими действий приводит к возникновению конфликтов в космосе, заявил представитель Института прикладной математики имени Келдыша РАН Владимир Агапов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Ввиду бурного развития технологий, миниатюризации, появления возможности на ГСО (геостационарная орбита - ред.) использовать сверхмалые спутники в различных целях без упреждающего объявления о том, какие операции планируется проводить, конфликты уже возникают", - сказал он на конференции по космическому мусору в Институте космических исследований РАН.

Геостационарная орбита - круговая орбита высотой 35786 километров, на которой работают спутники связи, телевещания и ретрансляции.

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