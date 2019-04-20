В Мексике в результате стрельбы на вечеринке погибли 13 человек

20 апреля 2019 10:47 (UTC+04:00)

Группа неизвестных открыла огонь в ходе вечеринки в городе Минатитлан (штат Веракрус на юго-востоке Мексики), в результате происшествия погибли 13 человек, включая одного ребенка, передает Trend со ссылкой на на РИА Новости

Как сообщил представитель местных властей, инцидент произошел в пятницу вечером во время семейного торжества. Неизвестные вооруженные люди пришли на праздник и попросили встречи с хозяином заведения, после чего открыли огонь по присутствовавшим.

В результате стрельбы погибли семь мужчин, пять женщин и один ребенок, еще четверо получили ранения. Мотивы преступников остаются неизвестными, отмечает агентство.
Штат Веракрус на юго-востоке Мексики является одним из наиболее опасных регионов страны.
В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. Число убийств, совершенных в Мексике в 2017 году, составило почти 31,2 тысячи, сообщал ранее Национальный институт статистики и географии латиноамериканской страны.

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