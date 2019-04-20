Бельгиец установил мировой рекорд по непрерывной жарке картофеля

Бельгиец Люк Дризен установил мировой рекорд по непрерывной жарке "фрит", гарнира более известного как картофель фри или "французская картошка". Владелец передвижной закусочной-"фритри" во фламандском городке Малле жарил картофель в течение пяти дней, шести часов и пятнадцати минут, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

В процессе готовки рекордсмену, за состоянием которого следили два врача, было разрешено делать часовой перерыв после шести часов работы.

Бельгийцы утверждают, что всемирно известный гарнир, который стали именовать "французской картошкой" благодаря британским солдатам, попробовавшим его в Бельгии во время Первой мировой войны, был впервые подан к столу во Фландрии (регион на севере Бельгии) еще в XVI веке.

Как рассказали РИА Новости в Бельгийской профессиональной ассоциации закусочных, приготовленные по классическому рецепту "фрит" должны иметь длину до десяти сантиметров.

При готовке картофельные ломтики дважды окунают в "ванну" из кипящего масла. Первый раз это делают, чтобы дольки обжарились изнутри, а во второй раз, дав им "отдохнуть" несколько минут, - для образования корочки.

Примечательно, что из одного килограмма очищенного картофеля получается лишь 540 граммов "фрит".

Владельцы передвижных закусочных неизменно насыпают свое незатейливое сытное блюдо в картонные кульки и ванночки, предлагая к нему майонез и другие соусы - на вкус клиента.

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