Умер великий герцог Люксембургский Жан

23 апреля 2019 10:41 (UTC+04:00)

Великий герцог Люксембургский Жан, занимавший престол в 1964-2000 годах, умер в возрасте 98 лет. Об этом во вторник сообщил его сын, великий герцог Анри, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"С великой скорбью сообщаю о смерти моего любимого отца, его Королевского Высочества великого герцога Люксембургского Жана, который оставил нас в окружении семьи", - приводит пресс-служба монаршего двора слова Анри.

Великий герцог Люксембургский Жан отрекся и передал корону Анри в октябре 2000 года, при этом сохранив все свои титулы.

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