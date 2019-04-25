Министр обороны КНДР призвал перейти от перемирия на Корейском полуострове к миру

Министр обороны КНДР Но Гван Чхоль призвал к переходу от режима перемирия к миру на Корейском полуострове, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Те позитивные меры, которые направлены на ликвидацию военного антагонизма, должны быть распространены на всю территорию Корейского полуострова. Должны быть полностью устранены такие источники напряженности, как совместные военные учения с иностранными государствами, ввоз зарубежной военной техники. Наряду с этим при тесном взаимодействии стран - подписантов соглашения о перемирии следует активнейшим образом проводить переговоры о переходе из режима перемирия, являющегося де-юре состоянием войны, в режим мира", - сказал министр.

По словам министра обороны КНДР, история Кореи учит тому, что, "когда звучат выстрелы и существует угроза войны, доверительного диалога не получится, а любые усилия, направленные на обеспечение мира и процветания, окажутся бесполезными".

"Если мы хотим предотвратить повторение уродливых моментов истории, мы должны беречь ту атмосферу доверия и примирения, которая складывается впервые за долгие годы", - подчеркнул Но Гван Чхоль.

Но Гван Чхоль заявил, что усилия США посредством введения санкций поставить КНДР на колени обречены на провал. "Если им кажется, что какими-то санкциями они смогут поставить нас на колени, то это будет величайшей ошибкой с их стороны, - отметил он. - Следует иметь в виду, что санкции - это плохой помощник в решении проблем".

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