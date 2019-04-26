В США трехлетняя девочка спасла брата-младенца после смерти родителей

26 апреля 2019 14:39 (UTC+04:00)

В Лос-Анджелесе трехлетняя девочка в течение нескольких дней заботилась о двухмесячном брате после смерти родителей, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

По информации издания, отец детей застрелил жену в спальне, после чего покончил с собой. Сообщается, что мужчина долгое время страдал депрессией.

После случившегося брат с сестрой остались дома одни. Их обнаружили только спустя три дня возле тел родителей.

"Наш маленький ангел смог выжить и спасти жизнь своему брату. Малыш — просто чудо, а маленькая девочка герой. Истинный герой", — сказал полицейский Морин Райан.

У детей было сильное обезвоживание, но врачам удалось своевременно оказать им медицинскую помощь.
Сейчас их жизни ничто не угрожает.

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