FIDE увеличила количество партий в матче за звание чемпиона мира до 14

Международная шахматная федерация (FIDE) одобрила изменение формата матча за звание чемпиона мира, максимальное количество партий увеличено с 12 до 14, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Поправки в регламент проведения соревнований были внесены после консультаций с представителями шахматного сообщества.

В сообщении FIDE отмечается, что увеличение количества партий отражает общее мнение, что финальный матч должен быть более длинным. При этом количество дней отдыха сокращено с шести до пяти. Также теперь шахматисты не смогут согласиться на ничью до 40-го хода черных фигур, исключая троекратное повторение ходов. Ранее игроки не могли согласиться на ничью до 30-го хода черных.

Минимальная сумма призового фонда повышена до €2 млн. Победитель получит 60%, если в матче будет сыграно не более 14 партий и 55% в случае победы на тай-брейке.

Также был изменен контроль времени: 120 минут на первые 40 ходов, 60 минут на последующие 20 ходов, 15 минут на оставшуюся часть партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 61-го. Ранее использовался следующий контроль: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Призовой фонд матча за звание чемпионки мира, который будет состоять из 12 партий, составит €500 тысяч

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.