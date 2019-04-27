Apple удаляет и ограничивает приложения с функцией "родительского контроля"

Корпорация Apple стремится к монополии в области приложений, контролирующих время использования мобильных телефонов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила в субботу газета The New York Times, компания под руководством Тима Кука лишь за последний год удалила или ограничила функционал как минимум 11 таких программ.

Издание совместно с аналитической платформой Sensor Tower выявили тенденцию, согласно которой компания оказывает давление на разработчиков, чьи программы позволяют родителям ограничивать время и контент, доступ к которому получают их дети при использовании смартфонов. Такие приложения также позволяют самим пользователям получать статистику по времени использования гаджетов.

В общей сложности Apple лишила основного функционала или вовсе удалила из своего магазина приложений App Store 11 из 17 самых популярных, в том числе - платных программ, предоставляющих возможность "родительского контроля". Рестрикциям подверглись также множество менее известных подобных приложений. Как уточняет издание, ограничительные меры со стороны Apple усилились после того, как подобная функция - Screen Time - появилась в стандартной операционной системе ее телефонов iPhone и планшетных компьютеров iPad.

Ранее стало известно о том, что "Лаборатория Касперского" направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ жалобу на Apple. Она касалась того, что американская компания потребовала от "Лаборатории Касперского" исключить из приложения Kaspersky Safe Kids две основные функции, чтобы оно прошло ревизию и могло быть размещено в магазине App Store. Речь идет о возможности контроля приложений и блокировки браузера Safari. До этого приложение около трех лет было доступно пользователям Apple и не вызывало вопросов у корпорации, указали в "Лаборатория Касперского".

Производитель ПО также подчеркнул, что изменение в политике Apple по отношению к Kaspersky Safe Kids произошло сразу после того, как американская компания представила собственную функцию Screen Time, которая в сущности является приложением для родительского контроля от Apple.

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