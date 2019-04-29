Британские власти запретили вывозить из страны ранние работы Фрэнсиса Бэкона

29 апреля 2019 16:11 (UTC+04:00)

Министерство культуры Великобритании ввело временный запрет на вывоз из страны четырех ранних и редких работ художника-экспрессиониста, мастера фигуративной живописи Фрэнсиса Бэкона (1909-1992) общей стоимостью около £3 млн ($3,87 млн), передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

В их числе одно из самых первых крупных произведений мастера (1930) - триптих, состоящий их трех полотен, объединенных одной идеей - стоимостью £2,5 млн ($3,2 млн). Кроме того, запрет введен на три декоративных коврика, оцениваемых в £186 тыс. ($240 тыс.), которые специалисты называют "одними из редчайших модернистских работ ограниченной серии" Бэкона. Они могли быть вывезены за рубеж в результате продажи на аукционах.

Как заявил британский замминистра культуры Майкл Эллис, Фрэнсис Бэкон - "один из наших самых уважаемых и известных художников, чьи работы оказали огромное влияние на современное искусство". "Мы пытаемся сохранить эти выдающиеся работы в нашей стране, где они могли бы вдохновить наше следующее поколение художников мирового класса", - пояснил Эллис.

Временный запрет на вывоз работ Бэкона введен в соответствии с рекомендациями Комитета по надзору за экспортом произведений искусства и объектов, представляющих культурный интерес, в надежде на то, что их приобретут британские предприниматели, коллекционеры. По словам представителя комитета Ричарда Калвокоресси, "очень важно попытаться сохранить эти редкие ранние работы в нашей стране, тем более что Бэкон уничтожил очень многие подобные произведения".

Ранее аналогичный запрет вводился на вывоз из страны проданной на аукционе картины британского живописца Джозефа Райта из Дерби (1734-1797) An Academy by Lamplight, а также полотна британского живописца Уильяма Тернера (1775-1851) Ehrenbreitstein ("Эренбрайтштайн", 1835) с изображением старой крепости на Рейне вблизи немецкого города Кобленц.

Фрэнсис Бэкон - британский художник, один из ведущих британских экспрессионистов XX века. Является автором картин "Три этюда к фигурам у подножия распятия", "Кричащие папы", "Три наброска к портрету Люсьена Фрейда" и других. Основная тема его работ - человеческое тело, искаженное, вытянутое, заключенное в геометрические фигуры, на лишенном предметов фоне. В настоящее время его работы высоко ценятся, несколько произведений входит в список самых дорогих картин.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Англии произошел пожар в "лесу Винни-Пуха"
В мире 15:44
Казахстан опубликовал данные по прямым иностранным инвестициям в горнодобывающую промышленность
Бизнес 11:01
Посол КНР: Британия должна принимать независимые решения при создании сети 5G
Китай 28 апреля 03:41
Аппарат Терезы Мэй расследует утечку об участии Huawei в создании британской сети 5G
В мире 27 апреля 14:21
В Шотландии среди населения растет поддержка идеи независимости от Лондона
В мире 27 апреля 12:31
Лондон и Дублин проведут переговоры для формирования правительства Ольстера
Европа 26 апреля 01:34
Лента новостей
Сумгайыт в формате 3D (ФОТО)
Культура 17:44
Казахстанская фондовая биржа опубликовала данные дневных торгов, новый курс тенге на завтра
Финансы 17:42
США пока не знают, будет ли организован к лету третий саммит с КНДР
В мире 17:41
Узбекская товарная биржа увеличила объем сделок на 61%
Бизнес 17:37
Академик Ариф Пашаев награжден Алмазным знаком Международной инженерной академии (ФОТО)
Политика 17:34
Власти Канады не позволили Пучдемону въехать на территорию страны
В мире 17:28
ВВС Азербайджана примут участие в военных учениях в Турции
Политика 17:27
В Азербайджане сеют хлопок на площади чуть менее 30 тысяч гектаров
Экономика 17:24
Экс-глава Межбанка Азербайджана приобрел нефтяное месторождение в Казахстане - свидетель
Общество 17:14