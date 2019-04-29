Британские власти запретили вывозить из страны ранние работы Фрэнсиса Бэкона

Министерство культуры Великобритании ввело временный запрет на вывоз из страны четырех ранних и редких работ художника-экспрессиониста, мастера фигуративной живописи Фрэнсиса Бэкона (1909-1992) общей стоимостью около £3 млн ($3,87 млн), передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

В их числе одно из самых первых крупных произведений мастера (1930) - триптих, состоящий их трех полотен, объединенных одной идеей - стоимостью £2,5 млн ($3,2 млн). Кроме того, запрет введен на три декоративных коврика, оцениваемых в £186 тыс. ($240 тыс.), которые специалисты называют "одними из редчайших модернистских работ ограниченной серии" Бэкона. Они могли быть вывезены за рубеж в результате продажи на аукционах.

Как заявил британский замминистра культуры Майкл Эллис, Фрэнсис Бэкон - "один из наших самых уважаемых и известных художников, чьи работы оказали огромное влияние на современное искусство". "Мы пытаемся сохранить эти выдающиеся работы в нашей стране, где они могли бы вдохновить наше следующее поколение художников мирового класса", - пояснил Эллис.

Временный запрет на вывоз работ Бэкона введен в соответствии с рекомендациями Комитета по надзору за экспортом произведений искусства и объектов, представляющих культурный интерес, в надежде на то, что их приобретут британские предприниматели, коллекционеры. По словам представителя комитета Ричарда Калвокоресси, "очень важно попытаться сохранить эти редкие ранние работы в нашей стране, тем более что Бэкон уничтожил очень многие подобные произведения".

Ранее аналогичный запрет вводился на вывоз из страны проданной на аукционе картины британского живописца Джозефа Райта из Дерби (1734-1797) An Academy by Lamplight, а также полотна британского живописца Уильяма Тернера (1775-1851) Ehrenbreitstein ("Эренбрайтштайн", 1835) с изображением старой крепости на Рейне вблизи немецкого города Кобленц.

Фрэнсис Бэкон - британский художник, один из ведущих британских экспрессионистов XX века. Является автором картин "Три этюда к фигурам у подножия распятия", "Кричащие папы", "Три наброска к портрету Люсьена Фрейда" и других. Основная тема его работ - человеческое тело, искаженное, вытянутое, заключенное в геометрические фигуры, на лишенном предметов фоне. В настоящее время его работы высоко ценятся, несколько произведений входит в список самых дорогих картин.

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