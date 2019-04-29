Власти Канады не позволили Пучдемону въехать на территорию страны

Власти Канады не позволили Карлесу Пучдемону въехать на территорию своей страны, бывший лидер Каталонии намерен опротестовать это решение, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Сообщается, что политик планировал посетить канадскую провинцию Квебек по приглашению Общества святого Иоанна Крестителя (SSJB). Турне должно был начаться 2 апреля, его программа включала в себя пресс-конференцию и визит в парламент франкоязычного региона.

Согласно руководителям SSJB, Пучдемон получил электронное разрешение (AVE), санкционирующее прибытие в Канаду на самолете гражданам 50 государств, в том числе всех стран ЕС. Однако 31 марта канадское министерство по вопросам иммиграции уведомило экс-главу женералитета об отзыве разрешения без указания причин.

По данным Radio Canada, адвокаты Пучдемона в понедельник опротестуют отзыв разрешения в одном из федеральных судов Канады и потребуют объяснений по этому поводу.

Как отмечает радиостанция, на сайте иммиграционного ведомства говорится, что власти Канады оставляют за собой право в отказе предоставлять AVE, в связи с "подрывной или преступной деятельностью" возможного подателя заявки.

В октябре 2017 года в Каталонии состоялся незаконный референдум о независимости, в котором участвовали 42% избирателей, более 90% проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании. Испанское правительство и конституционный суд признали голосование незаконным.

Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена 23 марта 2018 года предъявил обвинения 25 каталонским политикам в связи с незаконным референдумом о независимости. Шесть человек, в том числе Пучдемон, объявлены в международный розыск, выданы ордера на их экстрадицию, девять политиков находятся в мадридских тюрьмах.

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