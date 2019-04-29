Из-за изменений климата в Антарктиде страдают императорские пингвины

Вторая крупнейшая в мире гнездовая колония императорских пингвинов перестала существовать в Антарктиде. По информации журнала Antarctic Science, в последние три года в колонии у пингвинов почти не появлялось потомство, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По данным исследователей, в 2016-2017 годах из-за уменьшения ледового покрова континента и раннего начала сезона таяния льдин у побережья Антарктиды обитавшая на них колония пингвинов распалась. Часть из них мигрировала в поисках нового места для стоянки из бухты Halley Bay, а другая присоединилась к колонии сородичей, базировавшейся в 55 км к югу в пункте Dawson-Lambton. Год спустя пингвины-мигранты обрели пристанище, но числом они не прибавились - потомства у них практически не оказалось.

Ученые не сомневаются, что причиной случившегося стали неблагоприятные климатические и погодные изменения в Антарктиде, раннее таяние льда в районе Halley Bay, однако причины таких катаклизмов они установить пока не могут. Пингвины, разумеется, тоже на этот счет сообщить что-либо не в состоянии. Люди не вмешиваются в их жизнь, за которой следят издалека - из глубины космоса. Раньше снимки со спутников определяли пингвинью колонию в Halley Bay как одну из крупнейших в мире, там насчитывалось от 14 до 25 тыс. пар этих животных, которые ожидали потомства. С 2016 года и все последующее время прибавления в их семействах не происходило.

До сих пор было принято считать, что на льдинах вокруг Антарктиды обитают примерно 300 тыс. особей императорских пингвинов, которые для спаривания и высиживания яиц по льду перебираются на материк. В 2009 году в мире существовали 34 колонии этих пингвинов. Из сказанного выше следует, что сейчас популяция этих животных могла уменьшиться да и число колоний уже изменилось не в большую сторону. Сообщение об этом в журнале Antarctic Science случайно или нет появилось накануне мая, того самого месяца, когда пингвины начинают размножаться. Они делают это важное для себя и для всей природы дело в местах с наиболее благоприятным микроклиматом. Но таких благодатных для них уголков в Антарктиде постепенно становится все меньше.

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