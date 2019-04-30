Си Цзиньпин призвал молодежь честно и упорно трудиться

Современная китайская молодежь должна воспитывать в себе добродетель и честность, упорно трудиться ради лучшей жизни и сопротивляться таким ошибочным идеям как поклонение деньгам, гедонизм, и исторический нигилизм, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Он выступил с торжественной речью в Доме народных собраний по случаю столетнего юбилея "Движения 4 мая".

"Современная китайская молодежь должна осознанно формировать и претворять в жизнь основные ценности социализма, быть способной черпать добродетель и мораль из народных традиций китайской нации, брать пример с героев, совершенствовать свои моральные качества путем самоанализа, отстаивать мораль и добродетель, сознательно пресекать распространение таких ошибочных идей как меркантилизм, поклонение деньгам, гедонизм, доходящий до крайностей индивидуализм, исторический нигилизм", - заявил китайский лидер.

Он подчеркнул, что, "сталкиваясь с важными изменениями в мире, необходимо четко различать добро и зло, следовать по правильному пути, не повторять слепо за другими, перед лицом внешних искушений необходимо сохранять решительность, строго соблюдать правила, создавать лучшие условия жизни честным трудом, не искать легких путей и не считать себя умнее остальных".

Си Цзиньпин призвал молодежь быть смелой и передовой, быть в числе первооткрывателей, за которыми последуют остальные, не бояться препятствий и добиваться успехов, преодолевая трудности.

Антиимпериалистическое "Движения 4 мая" возникло в 1919 году под влиянием Октябрьской революции, когда многотысячная толпа студентов и учащихся средних школ собралась в Пекине, протестуя против решения Парижской мирной конференции не возвращать Китаю бывшие немецкие колонии в нынешней провинции Шаньдун, а передать их Японии.

Также китайскую общественность возмутила новость о том, что китайское правительство почти годом ранее подписало с японским правительством секретное соглашение о передаче указанных территорий. За студентами на улицы разных городов вышли рабочие, преподаватели, члены различных организаций, начались массовые аресты, которые привели к еще большей волне протестов и антияпонских демонстраций, также люди требовали отставки пекинского правительства.

Движение активно поддерживал будущий первый премьер КНР Чжоу Эньлай. Движение ознаменовало собой значительный переворот в сознании китайской интеллигенции и поспособствовало распространению идей марксизма и социализма.

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